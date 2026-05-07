На Дону усилили патрулирование лесов

С 1 по 21 мая в Ростовской области в связи с действующими ограничениями на пребывание в лесах усилено патрулирование лесных территорий. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
В рамках принятых мер усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах и продолжается постоянный мониторинг пожарной безопасности.
До 21 мая жителям и гостям региона запрещено заезжать в леса на личном транспорте. Исключение предусмотрено исключительно для пожарных и патрульных групп.
Дополнительно напоминаем, что на территории Ростовской области действует особый противопожарный режим. В его рамках запрещено: разводить костры; сжигать мусор; уничтожать сухую растительность любым способом.
При необходимости срок действия ограничений может быть продлён.