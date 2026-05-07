Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве объявили график отключения горячей воды

РИА Новости: стал известен график отключения горячей воды в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Отключения горячей воды начнутся в Москве 13 мая, выяснил корреспондент РИА Новости.

Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа.

Так, с 13 мая горячая вода будет отключена в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино. Период отключения традиционно составит не более 10 дней.

«Горячей воды не будет с 14.00 часов 13 мая до 13.59 часов 23 мая», — сообщается на портале МОЭК при проверке одного из адресов.