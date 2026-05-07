В Самарской области отремонтируют 2 моста

Мост через реку Сок и путепровод через железнодорожные пути отремонтируют в Самарской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Первым, с 10 мая, в Красноярском районе стартует ремонт моста через реку Сок на 5-м километре дороги Урал — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. С 12 мая в Волжском районе приступят к капитальному ремонту путепровода на 17-м километре дороги Самара — Большая Черниговка (участок до трассы Самара — Волгоград).
На период работ оба объекта полностью закроют для движения всех видов транспорта. Объезд будет возможен по альтернативным маршрутам существующей дорожной сети, а для информирования водителей установят соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом ограничений.
На мосту через Сок предстоит разобрать мостовое полотно и сопряжения, после чего устроить новые конструкции, отремонтировать опоры и заменить регуляционные сооружения, защищающие их от размыва. Кроме того, там обустроят локальные очистные сооружения для воды, поступающей с моста.
На путепроводе демонтируют существующие конструкции, включая пролетное строение, конусы и лестничные сходы, а затем возведут новые элементы и обновят дорожное покрытие на подходах. Завершить работы на обоих объектах планируется до конца октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.