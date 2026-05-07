Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве опубликовали график отключения горячей воды

На портале правительства Москвы (mos.ru) заработал онлайн-сервис с графиком отключения горячего водоснабжения. Отключать в этом году горячую воду будут не более чем на 10 дней. Первые отключения начнутся с 13 мая.

Источник: Reuters

Как сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ежегодные плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем», — сообщил он.

По его словам, сейчас общая протяженность тепловых сетей составляет более 19 тысяч километров, проверить их надежность позволяют гидравлические и температурные испытания, которые провести можно, лишь отключив потребителей. В противном случае обеспечить надежную и безаварийную работу тепловых сетей в зимний период невозможно.

Для того, чтобы узнать, когда отключат в доме горячую воду, надо в онлайн-сервисе на mos.ru в строке поиска указать свой адрес — улицу и номер дома. Впрочем, если отключения будут не в мае и июне, не исключено, что сроки могут ближе к времени проведения работ подвинуться. Связано это с проведением испытаний.

Как уточняют в департаменте инфопрмационных технологий эта услуга востребована с 2018-го года, когда открылся этот сервис, им воспользовались более 23,2 миллиона раз, из них более трех миллионов раз — в прошлом году.

Кстати, посмотреть, когда в доме отключат горячую воду, также можно в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Также можно воспользоваться сайтом единой теплоснабжающей компании ПАО «МОЭК». Или позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы: +7 495 777−77−77, единого диспетчерского центра: +7 495 539−53−53.