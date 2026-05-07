В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Как сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ежегодные плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.
«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем», — сообщил он.
По его словам, сейчас общая протяженность тепловых сетей составляет более 19 тысяч километров, проверить их надежность позволяют гидравлические и температурные испытания, которые провести можно, лишь отключив потребителей. В противном случае обеспечить надежную и безаварийную работу тепловых сетей в зимний период невозможно.
Для того, чтобы узнать, когда отключат в доме горячую воду, надо в онлайн-сервисе на mos.ru в строке поиска указать свой адрес — улицу и номер дома. Впрочем, если отключения будут не в мае и июне, не исключено, что сроки могут ближе к времени проведения работ подвинуться. Связано это с проведением испытаний.
Как уточняют в департаменте инфопрмационных технологий эта услуга востребована с 2018-го года, когда открылся этот сервис, им воспользовались более 23,2 миллиона раз, из них более трех миллионов раз — в прошлом году.
Кстати, посмотреть, когда в доме отключат горячую воду, также можно в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги». Также можно воспользоваться сайтом единой теплоснабжающей компании ПАО «МОЭК». Или позвонить по телефонам единой справочной службы Правительства Москвы: