Детекторы транспортных потоков установят в светофорах Ростова

7 мая 2026 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на установку «умных» светофоров в Ростове-на-Дону будет выделено 85 млн рублей.
Средства поступят в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ по Ростовской области. По словам главы региона, к концу ноября планируется оборудовать детекторами транспортных потоков 40 светофоров.
В ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, также обсудили вопросы благоустройства и ЖКХ.
Юрий Слюсарь отметил, что в регионе запланировано привести в порядок 160 общественных пространств. Кроме того, идёт работа по модернизации сетей водоснабжения и теплоснабжения: из почти 27 тысяч км существующих сетей около 44% нуждаются в замене. По соглашению с Минстроем на эти цели до 2027 года предусмотрено почти 3 млрд рублей.