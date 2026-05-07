Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детекторы транспортных потоков установят в светофорах Ростова

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

7 мая 2026 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на установку «умных» светофоров в Ростове-на-Дону будет выделено 85 млн рублей.

Средства поступят в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных программ по Ростовской области. По словам главы региона, к концу ноября планируется оборудовать детекторами транспортных потоков 40 светофоров.

В ходе заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, также обсудили вопросы благоустройства и ЖКХ.

Юрий Слюсарь отметил, что в регионе запланировано привести в порядок 160 общественных пространств. Кроме того, идёт работа по модернизации сетей водоснабжения и теплоснабжения: из почти 27 тысяч км существующих сетей около 44% нуждаются в замене. По соглашению с Минстроем на эти цели до 2027 года предусмотрено почти 3 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше