Как работают региональные запреты на продажу топлива подросткам

Все больше регионов России вводят ограничения на продажу топлива для несовершеннолетних. В начале марта временный запрет на продажу ввели в Санкт-Петербурге. Начали рассматривать соответствующий законопроект в Омской области. Главная цель запретов — снизить число ДТП с участием подростков. Но удается ли ее достигнуть? Корреспонденты «РГ» попробовали это выяснить.
Тенденция ограничивать продажу горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина и мазута, зародилась еще в прошлом году. Тогда запрет ввели больше десятка регионов. Тревогу забили в первую очередь из-за увеличения числа ДТП с участием несовершеннолетних. Буквально на днях в городе Тюкалинске в серьезную аварию попал 15-летний подросток на мотоцикле. Мальчик получил многочисленные травмы и был госпитализирован. По данным прокуратуры региона, только за последний год количество аварий с участием несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортными средствами, выросло на 110,3%. Более восьмидесяти подростков получили травмы, один ребенок погиб.
Свободная продажа несовершеннолетним бензина приводит и к другим печальным последствиям. Этим вовсю пользуются диверсанты, активно вовлекающие детей в противоправную деятельность. Кроме того, подростки могут использовать горючие материалы в качестве психоактивных веществ.
В Омской области решили запретить продажу топлива подросткам. Областное Заксобрание уже приняло к рассмотрению соответствующий законопроект, инициированный прокуратурой. Штрафы за нарушение могут достигать 150 тысяч рублей. При этом запрет не собираются распространять на достигших 16-летия подростков, которые получили права категории М — на управление мопедами, скутерами или квадроциклами. На АЗС их попросят предъявить водительское удостоверение.
Продажу топлива недавно ограничили и в Санкт-Петербурге. Он стал одним из первых регионов РФ, где решили не тратить время на принятие нового закона, а ввели временный запрет. По решению городского оперштаба (в соответствии с указом президента РФ N 757 об усилении мер общественной безопасности) «на период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия». Спустя неделю такой же запрет ввели на территории Ленинградской области. Решению предшествовали несколько попыток поджога АЗС подростками 14−15 лет. По информации следствия, их вынуждали совершить преступление запугиванием и угрозами.
При этом в Северной столице попали «под раздачу» и юные водители с правами категории М. Оговорок для них в запрете не предусмотрели. А вот в Ярославской области, которая тоже присоединилась к регионам, где действуют ограничения (запрет вступил в силу с 1 марта 2026 года), о правах юных мотоциклистов подумали, они могут купить бензин, показав водительское удостоверение.
Под запрет в регионе попало топливо и другие жидкости, «способные к самовозгоранию или воспламенению под воздействием источника зажигания», в том числе органические растворители, лаки, краски, эмали, упакованные в аэрозольные баллоны. Какой эффект в цифрах принес запрет, будет видно хотя бы после года правоприменительной практики. Пока статистики нет. «Принимая закон, мы сразу считали, что это не весь путь, а только шаг. Но шаг серьезный. И если запрет остановил хотя бы двух-трех пацанов, которые могли бы использовать ГСМ для совершения преступления, то этот шаг правильный», — уверен депутат областной Думы Василий Бобков.
В Волгоградской области ограничения на продажу ГСМ уже год действуют для подростков младше 16 лет. Но, к сожалению, никакой статистики, прямо свидетельствующей о результатах правовой инициативы, не ведется. Число возгораний в регионе за год уменьшилось на 22 процента. Количество ДТП с участием детей и подростков до 16 лет упало на 31 процент, число пострадавших снизилось на 18 процентов. Но нужно учитывать, что к положительным изменениям мог привести целый ряд факторов.
«Треть от всех ДТП с участием несовершеннолетних — это 29 аварий — приходится на детей-водителей. Один ребенок погиб, 40 получили травмы, — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Волгоградской области Юрий Макаров. — В предупреждении таких происшествий ключевую роль играют не наши сотрудники, не педагоги, а родители. Своим примером, вниманием и законопослушным поведением они могут спасти своего ребенка. Несовершеннолетним водителям важно понимать, что передвижение на любом транспортном средстве опасно. При незначительном столкновении тяжесть последствий на мопеде выше, чем при управлении другим транспортным средством. Весеннее время становится периодом повышенной опасности. На дорогах общего пользования Волгоградской области были зафиксированы случаи, когда подростки управляют скутерами, питбайками и кроссовыми мотоциклами».
В теории ограничение продажи топлива — мера довольно действенная. Нечем заправить — не поедешь. Но есть проблема: популярные у подростков средства передвижения для них нередко приобретают сами родители. А значит, они же могут купить и бензин.
«Если есть цель, подросток всегда может попросить купить горючее взрослого. А у нас люди сердобольные, — замечает председатель межрегиональной общественной организации “Движение автомобилистов”, член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. — Решающим моментом должен быть не запрет, а воспитание».