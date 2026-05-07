«Белавиа» сказала, что делать пассажирам, чьи рейсы во Внуково отменили. Комментарий авиакомпании размещен в ее официальном телеграм-канале.
Авиакомпания «Белавиа» была вынуждена изменить свое расписание из-за временных ограничений на полеты в районе московского аэропорта Внуково. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, сегодня, 7 мая, отменено несколько рейсов, связывающих Москву с Минском и Гомелем.
Под отмену попали следующие направления:
— Рейсы из Минска во Внуково и обратно (номера В2 981, В2 982, В2 983, В2 986);
— Рейсы между Гомелем и Внуково (номера В2 984, В2 985).
Пассажирам, чьи планы нарушились, предлагают два пути решения проблемы. Первый — можно бесплатно обменять билет на другую дату, второй — оформить полный возврат его стоимости.
Авиакомпания настоятельно рекомендует всем вылетающим пассажирам внимательно следить за статусом своих вылетов на официальном сайте «Белавиа», где информация обновляется в режиме реального времени.
