Структура белгородской ГК «Приосколье» потребовала 234 млн с ГАП «Ресурс»

ООО «Ставропольский Бройлер» основано в апреле 2019 года и зарегистрировано в Шпаковском районе Ставропольского края. Компания занимается производством мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Уставный капитал — 404,9 млн руб. Генеральный директор Андрей Жибуль возглавляет организацию с момента ее создания. Основным владельцем с 99,45% долей выступает АО «Ресурс Фуд Проджект», 0,55% — у Виктора Наурузова. По итогам 2025 года «Ставропольский Бройлер» получил выручку в 59,2 млрд руб. (+7%). Чистая прибыль компании по сравнению с 2024-м выросла более чем в два раза — до 4,9 млрд руб.