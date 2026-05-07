В Перми отменили парад Победы после налета беспилотников

В Перми отменили праздничный парад 9 Мая. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона объяснил это решение тем, что необходимо обеспечить безопасность жителей Прикамья и не отвлекать силовые ведомства от решения задач по защите пермяков.
7 мая был совершен налет вражеских беспилотников на Пермский край. Один ударил по промпредприятию, второй врезался в многоквартирный жилой дом.
Также несколько беспилотников было сбито. Жильцы дома после осмотра здания специалистами вернулись в свои квартиры. Только одна квартира требует ремонта и семья, проживающая там, нашла приют пока у родственников.
При налете беспилотников пострадал мужчина, он госпитализирован, и его состояние оценивается как удовлетворительное.