Народные приметы на 8 мая: сегодня опасно давать непрошенные советы

По народному календарю сегодня Марк Ключник. В этот день просили апостола Марка — святого, у которого находятся ключи от небесных вод — «отпереть» дождевые тучи, «напитать» водой поля и пастбища. На Марка Ключника проводили ритуалы для привлечения дождя. Выходили в поле и произносили особые заклички для защиты посевов от иссушающего зноя.
По традиции в этот день наводили порядок в домах, выбрасывали ненужные вещи. По поверьям, чистота привлекает деньги, удачу и семейное благополучие. Для очищения дома использовали отвар крапивы, которым протирали горизонтальные поверхности, двери и углы. Свежие пучки крапивы раскладывали по дому. По поверьям, этопомогало отвести дурной глаз, болезнь, нечистую силу и недоброго гостя.
Чтобы привлечь финансовую удачу, закапывали монету под молодым деревом, чтобы достаток рос вместе с ним.
Сегодня надо прогуляться босиком по утренней росе. Это поможет укрепить здоровье и подарит бодрость на весь год. Лучше не вмешиваться в чужие семейные дела, это может вместе с чужими проблемами «притянуть» беспорядок в собственный дом. Те, кто дает непрошеные советы, столкнется с серьезными проблемами.
Народные приметы на 8 мая:
— идет дождь — к хорошему урожаю хлеба и обилию молока у коров и коз;
— день выдался ясным — к хорошему урожаю яровых;
— солнце с утра припекает — лето будет жарким и сухим;
— слышен голос кукушки — к установлению теплой погоды.
