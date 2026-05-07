В «Калининградтеплосети» прокомментировали аварию с гибелью кошек на улице Генделя

В «Калининградтеплосети» рассказали о коммунальной аварии на улице Генделя, в результате которой погибли животные в котокафе. Комментарий предприятия предоставили в пресс-службе городской администрации.
Сигнал об аварии на участке Генделя, 8−16 поступил на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы рано утром в четверг, 7 мая. Специалисты предприятия прибыли на объект в 5:00. Аварийная бригада ликвидировала прорыв на изношенном отрезке трубопровода, а также выполнила замену пяти метров трубы для укрепления участка тепловой сети, прилегающего к зданию.
«Этот инцидент подчёркивает важность строгого соблюдения действующих нормативно-правовых актов в сфере эксплуатации инженерных коммуникаций. В частности, абзац 8 пункта 5 Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 “О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей” содержит прямой запрет на использование подвалов зданий, где проложены тепловые сети, в целях, не связанных с обслуживанием и содержанием инженерных систем», — говорится в сообщении.
Кроме того, часть 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ устанавливает обязательное соответствие эксплуатации зданий и сооружений требованиям технических регламентов, нормативным правовым актам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, а также проектной и исполнительной документации.
«К сожалению, в данном случае указанные нормативные требования не были соблюдены. Коллектив предприятия “Калининградтеплосеть” выражает сожаление о случившемся происшествии», — отметили в публикации.
Из-за прорыва трубы в котокафе «Мяу-мяу» на улице Генделя погибло более 20 животных. Помещение затопило кипятком. Как сообщается в соцсетях организации, около десяти кошек удалось спасти. Всех животных развезли по клиникам, сейчас за ними наблюдают ветеринары.