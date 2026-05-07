В «Калининградтеплосети» прокомментировали аварию с гибелью кошек на улице Генделя

Сигнал об аварии на участке Генделя, 8−16 поступил на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы рано утром в четверг, 7 мая. Специалисты предприятия прибыли на объект в 5:00. Аварийная бригада ликвидировала прорыв на изношенном отрезке трубопровода, а также выполнила замену пяти метров трубы для укрепления участка тепловой сети, прилегающего к зданию.