Волгограду на два дня вернули историческое название «город-герой Сталинград»

Напомним, регулярно переименовывают Волгоград с 2013 года. В память о героизме защитников Сталинграда девять раз в году областному центру возвращается историческое название «город-герой Сталинград». В числе знаменательных дат: годовщина разгрома немецко-фашистской группировки под Сталинградом — 2 февраля, 8 мая — в день присвоения областному центру почетного звания «город-герой», 9 мая — в День Победы, 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны, 23 августа — в день беспрецедентной бомбардировки города, 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны, 19 ноября — в день начала операции по окружению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, 9 декабря — в день Героев Отечества.