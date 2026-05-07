На серпантинном спуске к морю в Светлогорске планируют заменить ограждение

В 2022 году специалисты «Балтберегозащиты» пришли к выводу, что спуск подлежит капитальному ремонту. Все его основные элементы находились в «ограниченно работоспособном» состоянии. Для восстановления эксплуатационных качеств повреждённых конструкций серпантинного спуска решили провести капитальный ремонт. Разработчика проекта удалось найти не сразу. После проведения нескольких торгов единственным участником аукциона стала компания «Арххаус», которая снизила начальную цену с 5,96 до 5 млн рублей. Часть спуска закрыли в августе 2022 года. Проект капремонта прошёл историко-культурную экспертизу в ноябре 2023 года. В апреле 2025 года стало известно, что «Балтберегозащита» намерена судиться с проектировщиком. Об этом заявил в ходе прямого эфира глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко. «“Балтберегозащита” начинала проектирование этих работ, — отметил Бондаренко. — Серпантинный спуск нуждается в ремонте, он находится на балансе “Балтберегозащиты”. Но с разработкой проектно-сметной документации были сложности. Насколько я понимаю, они будут судиться с предыдущим подрядчиком и сейчас заново будут торговать проектирование».