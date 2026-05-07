Что запрещено на Марка Ключника, 8 мая 2026 года

В светском календаре 8 мая соседствуют две даты, в котором общий язык нашли гуманизм и практическая безопасность. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца — о спасении жизни на поле боя и в зонах бедствий. Глобальная неделя безопасности дорожного движения — о предотвращении смертей там, где люди сталкиваются каждый день: на обычных улицах. Один праздник — о чрезвычайной помощи, другой — о повседневной профилактике. Но оба — о ценности человеческой жизни.