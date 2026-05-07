Что запрещено на Марка Ключника, 8 мая 2026 года

Проветрите дом и вынесите старые вещи, а ненужные отдайте нуждающимся — это освободит место для нового.

Источник: АиФ Волгоград

В светском календаре 8 мая соседствуют две даты, в котором общий язык нашли гуманизм и практическая безопасность. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца — о спасении жизни на поле боя и в зонах бедствий. Глобальная неделя безопасности дорожного движения — о предотвращении смертей там, где люди сталкиваются каждый день: на обычных улицах. Один праздник — о чрезвычайной помощи, другой — о повседневной профилактике. Но оба — о ценности человеческой жизни.

Анри Дюнан и рождение милосердия.

8 мая 1828 года родился Анри Дюнан — швейцарский банкир и общественный деятель, чьё имя вы сегодня встретите в новостных лентах по всему миру. Всё началось с кошмара. В 1859 году Дюнан оказался случайным свидетелем битвы при Сольферино во время австро-итало-французской войны — одного из самых кровопролитных сражений XIX века, унёсшего 40 тысяч жизней. Раненые умирали на поле боя без всякой помощи — перевязочных средств, медиков, даже элементарной воды не хватало.

Потрясённый увиденным, Дюнан организовал местных жителей и начал помогать раненым — независимо от того, на чьей стороне они воевали. Позже он написал книгу «Воспоминания о Сольферино», где предложил создать в каждой стране добровольные общества помощи раненым и принять международный договор о защите военных госпиталей и медперсонала.

Идея сработала. В 1863 году по инициативе Дюнана была созвана конференция, положившая начало международному обществу Красного Креста. Через год были приняты Женевские конвенции — основа современного гуманитарного права.

Красный Крест и Красный Полумесяц: два символа, одна миссия.

Официально название «Международный Красный Крест» было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. А в 1986-м организация получила современное имя — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Почему два символа? Красный крест, выбранный в честь швейцарского флага (с инверсией цветов), для некоторых мусульманских стран был неприемлем. Так появился красный полумесяц — равноправная эмблема, используемая в исламских государствах.

Принципы движения остаются неизменными: гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Сегодня Красный Крест работает в 176 странах мира, а его сотрудники и волонтёры оказывают помощь жертвам вооружённых конфликтов и стихийных бедствий — от землетрясений до эпидемий.

В России общество Красного Креста было создано ещё в 1867 году под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». Сегодня его правопреемником является Российский Красный Крест, действующий по всей стране.

Дороги, которые крадут жизни.

Второй праздник, вернее, событие — Глобальная неделя безопасности дорожного движения, учреждённая ООН. В 2026 году она проходит с 17 по 23 мая. Это шестая по счёту Неделя, и её тема — необходимость снижения скоростного режима в городах, особенно в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Цифры пугают: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 1,3 миллиона человек, более 3000 каждый день. Среди них почти 400 тысяч — молодые люди до 25 лет. ДТП остаются основной причиной смерти среди молодёжи в мире. 90% всех смертей на дорогах приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Почему Глобальная неделя так важна сегодня? Скорость — главный убийца. При столкновении на скорости 80 км/ч шансы пешехода выжить практически равны нулю. При 30 км/ч — шанс выжить превышает 90%. Неделя призывает власти устанавливать ограничения в 30 км/ч в жилых зонах и возле школ, а водителей — помнить: тише едешь — дальше будешь. В прямом смысле.

Два события на соседних датах — два взгляда на спасение жизни. Красный Крест — о героической, экстренной помощи там, где случилась катастрофа: война, землетрясение, эпидемия. Глобальная неделя дорожной безопасности — о будничной, незаметной профилактике, которая предотвращает катастрофы там, где они случаются каждый день: на обычных перекрёстках, в часы пик, на пути из школы домой.

Так что 8 мая и в последующие дни — день, чтобы поблагодарить волонтёров Красного Креста, которые рискуют жизнью в горячих точках. И сбросить скорость на пешеходном переходе. Потому что большая гуманитарная помощь начинается с малого: с умения не наехать на ближнего.

Птичий праздник: символ — крапива.

В церковном календаре это день памяти апостола и евангелиста Марка, который был близким сподвижником апостолов Петра и Павла и автором второго канонического Евангелия — Евангелия от Марка. Он входил в число 70 апостолов, избранных Христом. Он основал Александрийскую церковь, одну из важнейших христианских общин древности. В иконографии его часто изображают со львом — символом мужества, силы и царского достоинства.

В народном календаре этот день получил говорящие названия: Марк Ключник, Марков день, Птичий праздник.

Прозвище «Ключник» святой Марк получил в народе не случайно. Наши предки верили, что именно у этого апостола хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небеса и выпустить на землю дожди. Поэтому в этот день особенно усердно молились о дожде — ведь от небесной влаги зависел будущий урожай.

Главным «растительным» символом дня была крапива. Наши предки верили, что первая майская крапива обладает особыми защитными и целебными свойствами. Она считалась мощным оберегом от нечистой силы, сглаза и болезней.

Еще 8 мая называли «птичьим праздником», потому что пернатые возвращались в родные края большими стаями. По их полёту и пению предсказывали судьбу и урожай.

Обряды 8 мая: «запереть» замок, «выбросить» ключ.

Главным обрядом дня было изгнание нечисти крапивой, очищение дома от злых сил с помощью крапивы. Хозяйки делали отвар из крапивы и протирали им все уголки в доме, мебель, двери и окна. Пучки жгучей травы раскладывали в самых дальних углах на трое суток, а затем сжигали — верили, что вместе с дымом уходят все болезни, сглаз и нечистая сила.

Крапиву также носили с собой как оберег, опоясывались ею, клали под подушку. Считалось, что она сохраняет здоровье на весь год. Существовало и особое поверье: если сжечь крапиву на огороде, можно отогнать грозовые тучи и защититься от ведьм.

Чтобы святой Марк отомкнул небеса и послал живительную влагу, крестьяне произносили особые заклички: «Дождь, дождь! На бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен — поливай ведром!».

Молодёжь бегала по дворам, брызгала через ворота водой, а затем шла в поля и так же поливала водицей, после чего «запирала» вымышленный замок, а ключ «выбрасывала» через левое плечо к небу. Если день выдавался безоблачным, существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко — бабам в избе жарко».

О погоде — по птичьим трелям.

С этого дня начинали сеять гречиху, которую в народе называли «татаркой». Говорили: «На святого Марка сеется татарка». Также занимались посевом овса, пшеницы и ячменя. Рыхлили землю, чтобы удержать влагу, ухаживали за молодыми всходами.

Хозяйки вывешивали одежду сушиться, проветривали избы, выносили из домов перины и ковры для просушки. Горницы обходили с крапивой, избавлялись от ненужных вещей. А вот подметать пол и мыть его запрещалось — верили, что так можно вымести из дома благополучие.

8 мая внимательно следили за птицами. Крестьяне выходили на конопляные поля и смотрели: если на них садятся птицы — урожай конопли будет хорошим. По птичьим трелям предсказывали будущее: соловей запел — к уменьшению воды в реках; птицы запели во время дождя — к скорому окончанию ненастья; кукушка кукует — заморозков больше не будет; стая птиц пролетает над зерновыми — к урожаю зерновых летом.

Запреты Маркова дня: не бездельничать, не жадничать.

Чего категорически нельзя было делать 8 мая?

Мыть пол и подметать — главный запрет дня. Считалось, что вместе с мусором и водой из дома уходит благополучие, достаток и семейное счастье.

Ссориться и ругаться с близкими — иначе весь год пройдёт в конфликтах и раздорах.

Чинить или ставить забор — к засухе.

Лить воду напрасно, проливать на землю — это тоже привлекало засуху.

Отказывать в помощи — иначе сам окажешься в нужде.

Вмешиваться в чужие дела и давать непрошеные советы — своя судьба пойдёт наперекосяк.

Бездельничать — день благоприятен для труда, а безделье ведёт к нищете.

Жадничать и отказывать себе в покупках — иначе денежных поступлений долго не будет.

Строить совместные планы на будущее с любимым человеком — они могут не сбыться, а пара распасться.

Отправляться в дальнюю дорогу — путь будет неудачным.

Охотиться — можно вернуться с пустыми руками или навлечь беду.

Как прожить 8 мая: не скупиться на покупку.

Как современному человеку применить традиции этого дня и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:

1. Устройте «крапивную» уборку (символически). Купите в аптеке сушёную крапиву, заварите отвар и протрите им подоконники, двери, углы в комнатах. Представляйте, как вместе с влагой уходит всё негативное, накопившееся в доме.

2. Посадите гречку (или любую другую культуру). Если есть дача — посейте гречиху, овёс или просто зелень. Даже посадка на подоконнике будет символическим началом нового цикла.

3. Сделайте крупную покупку (по возможности). Следуя древней примете, купите что-то нужное и качественное — считается, что потраченные деньги вернутся с прибылью.

4. Проветрите дом и вынесите старые вещи. Откройте окна настежь, впустите свежий весенний воздух. Ненужные вещи отдайте нуждающимся — это освободит место для нового.

5. Не мойте полы и не подметайте. Хотя бы сегодня откажитесь от влажной уборки — по примете, это сохранит в доме благополучие.

6. Понаблюдайте за птицами. Выйдите в парк, послушайте пение птиц. Услышали кукушку или соловья? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.

7. Помогите нуждающимся. Не отказывайте в посильной помощи — это добро вернётся к вам сторицей.

8. Не ссорьтесь и не стройте грандиозных планов. Проведите день в мире с близкими. Отложите обсуждение важных совместных решений на другой день.

9. Умойтесь водой с доброй мыслью. Утром, умываясь, представьте, как вода смывает усталость и дарит здоровье на весь год.

Приметы дня на 8 мая:

Дождь — к хорошему урожаю ржи и богатому медосбору.

Холодная морось — к плохому урожаю мёда.

Ясная погода — к жаркому лету и хорошему урожаю яровых.

Высокая и крутая радуга — к хорошей погоде.

Низкая и пологая радуга — к ненастью.

Зелёная радуга — к сильным осадкам.

Кукушка кукует — заморозков больше не будет.

Соловей запел — вода в реках будет убывать.

Звёздная ночь — к хорошему урожаю хлеба.

Яблоня не зацвела — урожая яблок можно не ждать.

