Где в Калининграде установят новые остановочные павильоны

Власти Калининграда выделяют 30.6 млн рублей на замену остановочных комплексов сразу на нескольких улицах города. Планами изготовить и установить современные павильоны, а также оснастить остановки урнами поделились в мэрии.
На каких остановках появятся павильоны:
— «Мельничный пруд» (из центра) на Емельянова;
— «ОКБ Факел» (из центра) на Московском пр-те;
— «Школа № 38» (в центр) на Зеленой;
— «ул. Генерала Челнокова» (в/из центра) на Челнокова;
— «Магазин “Бауцентр” (в/из центра) на Гайдара;
— «ул. Демьяна Бедного» (из центра) на Островского;
— «ул. Герцена» (в центр) на Колхозной;
— «ул. Гоголя» (в центр) на Тельмана.
— «Памятник» (в/из центра) на Челюскинской;
— «Детский сад № 129» (в центр) на Челюскинской;
— «Озеро Пеньковое» (в центр) на Коммунистической;
— «Гостиница Калининград» (в центр) на Ленинском пр-те.
В планах везде поставить стандартные павильоны длиной 5 метров. Исключение — остановки «Гостиница “Калининград”, “ул. Генерала Челнокова” и “Бауцентр”, где смонтируют павильоны длиной 8.5 метров.