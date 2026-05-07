Где в Калининграде установят новые остановочные павильоны

На работы выделяют более 30 млн рублей.

Власти Калининграда выделяют 30.6 млн рублей на замену остановочных комплексов сразу на нескольких улицах города. Планами изготовить и установить современные павильоны, а также оснастить остановки урнами поделились в мэрии.

На каких остановках появятся павильоны:

— «Мельничный пруд» (из центра) на Емельянова;

— «ОКБ Факел» (из центра) на Московском пр-те;

— «Школа № 38» (в центр) на Зеленой;

— «ул. Генерала Челнокова» (в/из центра) на Челнокова;

— «Магазин “Бауцентр” (в/из центра) на Гайдара;

— «ул. Демьяна Бедного» (из центра) на Островского;

— «ул. Герцена» (в центр) на Колхозной;

— «ул. Гоголя» (в центр) на Тельмана.

— «Памятник» (в/из центра) на Челюскинской;

— «Детский сад № 129» (в центр) на Челюскинской;

— «Озеро Пеньковое» (в центр) на Коммунистической;

— «Гостиница Калининград» (в центр) на Ленинском пр-те.

В планах везде поставить стандартные павильоны длиной 5 метров. Исключение — остановки «Гостиница “Калининград”, “ул. Генерала Челнокова” и “Бауцентр”, где смонтируют павильоны длиной 8.5 метров.

