На Васильевском острове в Петербурге обновят участок Большого проспекта

Специалисты отремонтируют отрезок протяженностью около 1,5 км — от 1‑й до 23‑й линии. На участке уже переставили бортовые камни и завершили фрезерование изношенного покрытия. После подготовительного этапа дорожники приступили к укладке двухслойного асфальтобетона. Далее планируется обновить более 80 тыс. кв. м покрытия проезжей части и тротуаров, нанести новую разметку термопластиком, а также восстановить нарушенное благоустройство.