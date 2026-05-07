На Васильевском острове в Петербурге обновят участок Большого проспекта

Часть Большого проспекта Васильевского острова обновят в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты отремонтируют отрезок протяженностью около 1,5 км — от 1‑й до 23‑й линии. На участке уже переставили бортовые камни и завершили фрезерование изношенного покрытия. После подготовительного этапа дорожники приступили к укладке двухслойного асфальтобетона. Далее планируется обновить более 80 тыс. кв. м покрытия проезжей части и тротуаров, нанести новую разметку термопластиком, а также восстановить нарушенное благоустройство.
Отмечается, что необходимость ремонта связана с высокой транспортной нагрузкой: Большой проспект Васильевского острова обеспечивает подъезд к вузам, школам, медицинским учреждениям и станции метро «Горный институт».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.