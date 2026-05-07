Центр Калининграда сделают «запретной зоной» для самокатов с 8 по 9 мая

Центр Калининграда сделают «запретной зоной» для прокатных самокатов с 8 по 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения будут действовать с 19:00 8 мая до 23:00 9 мая. В зоне запрета на обширной части центра Калининграда нельзя будет передвигаться на прокатных средствах индивидуальной мобильности, завершать поездку и оставлять самокаты на парковках. В неё входит площадь Победы, участки Ленинского и Гвардейского проспектов, Черняховского, Шевченко, Донского и других улиц.
Отметим, что парад Победы в Калининграде начнётся в 10:00. В нём примет участие пешая колонна в составе 983 человек. При этом на параде не будет современной военной техники. После этого в городе пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом в 22:00. С программой Дня Победы можно ознакомиться по ссылке.
