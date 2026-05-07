Центр Калининграда сделают «запретной зоной» для самокатов с 8 по 9 мая

Отметим, что парад Победы в Калининграде начнётся в 10:00. В нём примет участие пешая колонна в составе 983 человек. При этом на параде не будет современной военной техники. После этого в городе пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом в 22:00. С программой Дня Победы можно ознакомиться по ссылке.