Ивановская кондитерская фирма отсудила неустойку у белгородского министерства

По данным Rusprofile, ООО «Трейд» зарегистрировали в городе Иваново в январе 2018 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями. Уставный капитал предприятия составляет 50 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Ольга Новикова. В 2025 году выручка фирмы составила 850,7 млн руб., что на 8,2% больше показателя 2024-го (786 млн руб.). Чистая прибыль при этом выросла в 2,6 раза — с 2,6 до 6,8 млн руб.