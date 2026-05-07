Ветераны, отметившие 100-летие, рассказали свои истории "РГ"

В победном 1945 году им было всего по 19 лет. Совсем молодые ребята, которые успели познать ужасы войны. Вернувшись домой, они создали семьи, отстроили заводы и стали тем несокрушимым фундаментом, на котором держится страна. Сейчас самые юные из тех, кто ковал Победу, отмечают вековые юбилеи. И продолжают вдохновлять нас своим примером.
Кедровое сердце.
Анатолий Михайлович Терехов, г. Кемерово. Фото: Рашит Салихов / предоставлено Анатолием Тереховым.
Ветеран Великой Отечественной войны из города Кемерово Анатолий Терехов отметил столетие в апреле 2026-го. Уже почти полвека он высаживает сибирские кедры в разных уголках страны, чтобы сохранить память о погибших защитниках Отечества.
Большая семья Тереховых проводила на фронт шестерых. Анатолий, ставший механиком-водителем танкового батальона, принимал участие в освобождении Польши и Восточной Пруссии. Победу встретил под Краковом. Его братья Гурий и Борис, и зять Ян домой не вернулись. Гурия в 1943-м смертельно ранили в бою за станцию Горшечное в Курской области. Через сорок лет на месте его гибели Анатолий Михайлович высадил сорок кедров, доставленных из самого сердца Сибири. Так было положено начало кедровому маршруту ветерана.
Сегодня хвойные деревья, которые живут до пятисот лет, шумят под Калугой и Великим Новгородом, на Мамаевом кургане и в Белоруссии, в Москве и Калининграде. Не сбылась только мечта разбить кедровую аллею в Польше, в память о павших там товарищах.
— Несколько лет назад я обратился в польское консульство в Калининграде. И в визе мне отказали, порекомендовав сделать запрос в сибирское подразделение в Иркутске. А там ответили, что больше виз никому не выдают, — рассказал Терехов. — Но я готов продолжать начатое дело. И в Кузбассе, и за его пределами. Например, в 2019 году мы вместе с волонтерами высадили кедры в природно-историческом парке «Москворецкий». Наше «Кедровое поле памяти» есть на географической карте. И в Сталинграде, на Мамаевом кургане, начиная с 2009 года, было высажено в общей сложности около четырехсот кедров. Самые первые уже большие. А очередную партию деревьев мы высаживали в 2023 году вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Очень хочется съездить на них посмотреть. Ну, а ближайшие планы такие: на днях собираюсь в Наро-Фоминск Московской области. В прошлом году мы там высадили кедры в память о кемеровчанке разведчице Вере Волошиной, казненной фашистами в 1941-м.
Чтобы правда о войне не стиралась из людской памяти, Анатолий Терехов ведет и большую просветительскую работу. Почетный гражданин и Герой Кузбасса на встречах с молодежью рассказывает какой ценой досталась Победа весной 1945-го. А благодарные земляки к юбилею сделали ветерану подарок: в кемеровской гимназии № 21 имени Анатолия Терехова написали и издали посвященную ему книгу «Кедровое сердце».
Дошел до Харбина.
Фото: Пресс-служба администрации Красноярска.
Красноярскому ветерану Александру Матвееву исполнилось 100 лет в январе 2026 года. Несмотря на возраст, Александр Фомич с удовольствием принимает гостей, которых с каждым годом приходит все больше.
— Вчера ко мне школьники и кадеты приходили, целый концерт специально для меня организовали, — делится ветеран. — Сегодня из прокуратуры обещали прийти, потом от соцзащиты и от районного Совета ветеранов…
Александру Фомичу было всего 17 лет, когда в 1943 году его призвали на фронт. Рассказывает, что в компании из сорока товарищей отправили из Нижнеингашского района Красноярского края на Дальний Восток, в Еврейскую автономную область, в село Бабстово. Там новобранцы прошли курс боевой подготовки, после чего в составе отдельного истребительного противотанкового дивизиона выдвинулись пешком к границе. На те самые берега Амура, где стояли «часовые Родины». Свежим пополнением советское командование укрепляло оборону против Квантунской армии милитаристской Японии. На другом берегу реки располагался вражеский укрепрайон — прямо напротив позиций артдивизиона Александра Фомича.
Война для солдата Матвеева началась тогда, когда на западе России уже отметили победу, в августе 1945 года.
— Однажды ночью нас подняли по тревоге. Мы в маскировке форсировали реку, захватили с ходу соседний город Лобэй и пошли дальше вдоль левого берега Сунгари — притока Амура, — вспоминает он.
Сопротивление японцев, говорит ветеран, было достаточно ожесточенным. Особенно часто они обстреливали колонны дивизиона по ночам, а днями случались короткие, но напряженные бои. В одном из них Александра Фомича ранило, однако он отказался от госпитализации, твердо решив не покидать боевых товарищей. Впрочем, больше сложностей доставлял не огонь противника, а вода, рассказывает он: «В те дни на китайские рисовые поля, тянувшиеся там от горизонта до горизонта, пустили воду, а поскольку для риса ее нужно очень много, то вся местность превратилась в болото». Как механик-водитель, Александр Фомич особенно остро прочувствовал сложности боевых маршей.
Вот так, с боями и по болотам, он дошел до Харбина, где и увидел, как японцы поднимают флаг капитуляции. Однако воинская служба для Александра Матвеева на этом не закончилась: его призыв был вынужден задержаться в армии, пока не подрастет следующее поколение — служить было просто некому. Но и про сверхсрочную службу ветеран говорит с удовольствием.
— На Дальнем Востоке я водил американские машины «Виллис», «Форд», «Студебеккер», числился в штабной роте управления дивизии в Благовещенске. Однажды был прикомандирован к Родиону Яковлевичу Малиновскому, прославленному маршалу — он был командующим ДВО и приехал к нам на проверку. Мне он показался отличным человеком, — отмечает Матвеев.
9 мая ветеран собирается пойти на Парад Победы в Красноярске. Впрочем, с оговоркой — если дочь с зятем поедут. Без них, говорит, увы, уже никак.
Домой с концертом.
Фото: Министерство культуры Астраханской области.
Свой вековой юбилей астраханский ветеран войны Иван Осадченко отметил в марте. А в майские дни в преддверии Великой Победы к нему домой с поздравлениями приехали артисты Регионального культурного центра имени Курмангазы. Самые любимые песни фронтовика — «Катюша» и «День Победы» — были исполнены на бис под аплодисменты собравшихся зрителей.
— Спасибо большое за такой концерт, на душе сразу стало радостнее. Вспомнил свою молодость и жить захотелось еще больше, — поблагодарил артистов Иван Анисимович.
Его призвали в армию в 1944 году. Направление получил в стрелковый батальон Ленинграда для защиты жителей города, с которого только что сняли блокаду. Там же встретил Победу и свою будущую супругу — ленинградку Надежду. Вместе прожили более полувека, воспитав сына и дочь.
— В День Победы в Ленинграде был удивительно солнечный день, хотя для тамошнего дождливого климата это было необычно. Я помню, что незнакомые люди тогда обнимались на улице, кто-то стоял и плакал, кто-то — смеялся. Ленинградцы, которым удалось пережить страшнейшую блокаду, выходили на улицы гурьбой и улыбались друг другу как родные люди, — с дрожью в голосе вспоминает ветеран. — А для нас солдат-срочников тоже сделали послабление и просто так дали увольнительную. Для меня это был лишний повод увидеться с моей Надеждой.
Старше региона.
Фото: Пресс-служба городского совета депутатов Калининграда.
Будучи 15-летней девушкой, калининградка Антонина Алексеева прошла через настоящий ад во время Великой Отечественной войны. Немцы нашли ее вместе с другими молодыми ребятами в лесах Могилевской области (Республика Беларусь), после чего отправили в концлагерь. Она не сдалась и выстояла, встретила Великую Победу с гордо поднятой головой.
Антонина Васильевна родилась в 1926 году в Белоруссии. В семье было четверо детей, а она — самая младшая. К сожалению, после гибели родителей девочку определили в детский дом в возрасте пяти лет. Там ее и воспитывали.
Взрывы первых немецких бомб она услышала в июне 1941 года, когда 15-летней Антонине разрешили навестить родную тетю в Могилевской области. Тогда в районе небольшого поселка высадился десант нацистов, начались стрельба и бомбежка. Молодежь укрылась в лесу, однако долго прятаться там не смогла: немцы нашли ребят и отправили в концлагерь в Германии.
— Это были страшные годы, тяжелые и голодные. Я пробыла там больше двух лет. Работала на льняной прядильной фабрике, — поделилась воспоминаниями Антонина Васильевна.
В 1945-м, когда советские войска триумфально завершили Восточно-Прусскую операцию и захватили город-крепость Кенигсберг (современный Калининград), она вернулась на родину в Белоруссию, где надеялась отыскать родных сестер. Спустя год переехала в Архангельск, окончила там местный техникум. В 1951-м по программе распределения ее направили в Калининградскую область, которая стала для Антонины новой родиной. Сначала она работала на лесозаготовке в городе Краснознаменске. Затем продолжила трудовую деятельность в Калининградском морском порту, которому отдала более 30 лет жизни.
Будучи одной из первых переселенцев, Антонина Васильевна возрождала из руин Калининград: расчищала улицы, разбирала разрушенные здания, высаживала деревья.
Антонина Алексеева живет в окружении родных и близких. У нее два внука, три правнука и пять праправнуков. 3 мая 2026 года она отпраздновала столетие, а регион, становлению которого она помогала в этом году отметит 80 лет.