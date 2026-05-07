В калининградском котокафе 23 кота погибли из-за прорыва трубы

КАЛИНИНГРАД, 7 мая — РИА Новости. Десять из 33 котов выжили после прорыва трубы с горячей водой в котокафе Калининграда, сообщила РИА Новости руководитель приюта «Наши» Наталя Шихова.
По словам Шиховой, ночью в кафе прорвало трубу с горячей водой. Когда утром администратор открыла двери, в полуцокольном этаже было по колено воды, в которой плавали мертвые коты. Часть животных погибла и этажом выше, надышавшись горячим паром.
«Там всю ночь орала сигнализация, она, скорее всего, напугала котов, они поэтому не пошли наверх. Вот, и те, которые были в этом полуцокольном этаже, они все погибли. Ну, и часть, кто надышался на втором этаже, потому что там ничего не видно было, там пар, влажность стояла», — сказала Шихова.
Она уточнила, что в кафе было 16 котов из приюта «Наши», часть тех, которые находились на передержке и коты из приюта владелицы кафе. Все животные были подобраны с улицы, спасены и вылечены. Находились там в надежде, что будут замечены, и найдут дом.
«Из 33 котиков в общей сложности 22 погибло, уже 23 сегодня. Вот сейчас мне написали, что Джина, которая тяжелая была, она тоже погибла», — добавила Шихова.
Собеседница агентства отметила, что несколько котов еще находятся в стационаре, их должны забрать вечером. Она так же сказала, что больше не будет сотрудничать с котокафе, если оно откроется в том же здании.
«Я туда животных больше не повезу, потому что место для меня морально тяжелое. И рисковать — вдруг будет опять какая-то протечка там, что-то такое. Я, конечно, не могу. Поэтому сотрудничать именно с этим местом я уже не буду», — сказала Шихова.