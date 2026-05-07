Главы территорий Пермского края отменяют массовые мероприятия в День Победы

Все мероприятия в помещениях пройдут по плану.

Главы территорий Пермского края сообщают в своих аккаунтах в соцсетях об отмене массовых мероприятий в День Победы 9 мая.

Так, глава Соликамского округа Александр Русанов объявил, что в Соликамске в День Победы не будут проводить никаких торжественных церемоний у памятника Николаю Ладкину и на Мемориале воинам, умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, по его словам, в городе отменят праздничную программу в центральном сквере и музыкальный вечер на Соляной версте.

«При этом памятные места останутся открыты: прийти, возложить цветы и почтить память героев можно в любое время. Все мероприятия в помещениях тоже пройдут по плану», — уточнил чиновник.

Глава Ильинского округа Виталий Пепеляев объявил отмену массовых уличных мероприятий, посвящённых Дню Победы, в Ильинском.

«Отмена массовых мероприятий необходима для защиты населения и позволяет силовым структурам не отвлекаться от выполнения задач по обеспечению безопасности», — заявил он, попросив людей сохранять спокойствие.

Ранее с объявлением об отмене всех массовых мероприятий в Перми, по итогам оперативного совещания, выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он объяснил, что эти меры необходимы для безопасности жителей.

Напомним, 7 мая Пермский край пережил атаку БПЛА. Беспилотники атаковали административное здание под Пермью, одно из промышленных предприятий края и жилой дом в Перми. Пострадал рядом стоящий корпус нейрохирургии (врачи продолжили операцию во время происшествия). Подробнее о том, есть ли жертвы в результате атаки БПЛА и что говорят жители пострадавшего многоквартирного дома, можно узнать в отдельном материале.

