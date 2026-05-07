5 лет тюрьмы дали жительнице Дивеевского района за издевательства над детьми

В Дивеевском районе местной жительнице дали 5 лет тюрьмы за жестокие издевательства над своими четырьмя детьми. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, что с 2015 по 2024 год подсудимая, будучи недовольной поведением своих детей в быту, систематически причиняла им телесные повреждения. После жестоких избиений она самостоятельно, не обращаясь ко врачам, обычными ниткой и иголкой зашивала раны. Кроме того, женщина в целом отстранилась от содержания и воспитания детей, не заботилась об их здоровье.
Преступницу признали виновной в истязании в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
