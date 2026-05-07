Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 лет тюрьмы дали жительнице Дивеевского района за издевательства над детьми

На протяжении почти 10 лет женщина истязала своих четверых детей.

Источник: Нижегородская правда

В Дивеевском районе местной жительнице дали 5 лет тюрьмы за жестокие издевательства над своими четырьмя детьми. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что с 2015 по 2024 год подсудимая, будучи недовольной поведением своих детей в быту, систематически причиняла им телесные повреждения. После жестоких избиений она самостоятельно, не обращаясь ко врачам, обычными ниткой и иголкой зашивала раны. Кроме того, женщина в целом отстранилась от содержания и воспитания детей, не заботилась об их здоровье.

Преступницу признали виновной в истязании в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что жительница Дивеева утопила сына в ванне.