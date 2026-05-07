Генпрокурор Гуцан назначил прокурором Волгограда Владислава Кузнецова

Генеральный прокурор России Александр Гуцан назначил на должность прокурора Волгограда старшего советника юстиции Владислава Кузнецова. Прежде он был прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждения.
Владислав Кузнецов родился в 1983 году в хуторе Барминском Алексеевского района Волгоградской области. Выпускник Волгоградской академии МВД служит в прокуратуре Волгоградской области с 2010 года.
В течение этого времени Кузнецов занимал, в частности, должность прокурора отдела облпрокуратуры по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. А также был прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
Кроме того, он занимал должности заместителя Михайловского межрайпрокурора, зампрокурора Волжского, Урюпинского межрайонного прокурора.
Имеет служебные поощрения.
