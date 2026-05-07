В больницу станицы Полтавской на Кубани поступило новое оборудование

Во время тренировки дорожка в реальном времени отслеживает пульс, давление, дыхание и работу мышц. На основе этих данных система подбирает и при необходимости меняет нагрузку, а также подсказывает оптимальный режим. Если показатели становятся опасными, она замедляет или останавливает дорожку. Это снижает риск перенапряжения и осложнений, а прогресс заметнее, что дополнительно мотивирует пациентов.