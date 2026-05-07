В больницу станицы Полтавской на Кубани поступило новое оборудование

Реабилитационная беговая дорожка с биологической обратной связью поступила в Красноармейскую центральную районную больницу (ЦРБ) в станице Полтавской Краснодарского края. Оснащение медорганизации новой техникой проводится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Красноармейского района.
Оборудование привезли в начале марта и установили в амбулаторном отделении медицинской реабилитации. Тренажер используют после травм суставов и позвоночника, инсультов и черепно‑мозговых травм. За два месяца на нем прошли реабилитацию 48 человек.
Во время тренировки дорожка в реальном времени отслеживает пульс, давление, дыхание и работу мышц. На основе этих данных система подбирает и при необходимости меняет нагрузку, а также подсказывает оптимальный режим. Если показатели становятся опасными, она замедляет или останавливает дорожку. Это снижает риск перенапряжения и осложнений, а прогресс заметнее, что дополнительно мотивирует пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.