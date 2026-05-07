Какой сегодня праздник: Международный день болельщиков

Международный день болельщиков отмечается ежегодно 8 мая. Праздник посвящен всем фанатам спорта — тем, кто преданно поддерживает любимые команды на трибунах и у экранов, разделяет с ними радость побед и горечь поражений. Международный день болельщика был учрежден как ответ на волну насилия между фанатами и правоохранительными органами, охватившую разные страны в 2007—2011 годах. Введение памятной даты стало символическим шагом к примирению, укреплению фанатской солидарности и продвижению идей цивилизованного боления и безопасного поведения на стадионах. Без активной поддержки фанатов спорт потерял бы значительную часть своей энергетики.
Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца учрежден в честь швейцарского общественного деятеля Жана Анри Дюнана (1828−1910), который стал основателем Международного комитета Красного Креста (МККК). В 1859 году Дюнан стал свидетелем битвы при Сольферино во время австро-итало-французской войны. Он был потрясен тем, что тысячи раненых солдат остались без помощи на поле боя. Это событие побудило его организовать добровольное движение для ухода за пострадавшими и выступить с инициативой создания международных добровольных обществ помощи раненым. В 1863 году по инициативе Дюнана была созвана конференция, которая положила начало Международному комитету Красного Креста. В 1864 году была принята первая Женевская конвенция — основополагающий документ международного гуманитарного права, который закрепил защиту медицинских служб и добровольцев, оказывающих помощь раненым.
День рождения «Кока-Колы» отмечается 8 мая — в день, когда в 1886 году в аптеке Jacob’s Pharmacy в Атланте (США) продали первую порцию напитка. В 2026 году «Кока-Кола» празднует свою 140-ю годовщину. Напиток изобрел американский фармацевт Джон Стит Пембертон. Он экспериментировал с сиропом, который должен был избавлять от мигрени и придавать энергии. В состав первоначального рецепта входили экстракт листьев коки, богатая кофеином вытяжка африканского ореха колы, жженый сахар с эфирными маслами. Название напитка происходит от основных ингредиентов — коки и колы. Его придумал друг и бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, который также написал каллиграфическим почерком логотип, который используется до сих пор. Первые порции сиропа продавали в аптеке по 5 центов за стакан. Сначала сироп разбавляли простой водой, потом — газированной. В первый год продаж продукт был убыточным: Пембертон потратил на ингредиенты 70 долларов, а заработал около 50 долларов. В 1888 году Пембертон продал права на «Кока-Колу» предпринимателю Эйзе Кэндлеру. В 1892 году Кэндлер основал компанию The Coca-Cola Company, а 31 января 1893 года зарегистрировал одноименный товарный знак. Постепенно позиционирование «Кока-Колы» изменилось: из лекарства она превратилась в освежающий напиток.