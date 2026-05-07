Какой сегодня праздник: Международный день болельщиков

День рождения «Кока-Колы» отмечается 8 мая — в день, когда в 1886 году в аптеке Jacob’s Pharmacy в Атланте (США) продали первую порцию напитка. В 2026 году «Кока-Кола» празднует свою 140-ю годовщину. Напиток изобрел американский фармацевт Джон Стит Пембертон. Он экспериментировал с сиропом, который должен был избавлять от мигрени и придавать энергии. В состав первоначального рецепта входили экстракт листьев коки, богатая кофеином вытяжка африканского ореха колы, жженый сахар с эфирными маслами. Название напитка происходит от основных ингредиентов — коки и колы. Его придумал друг и бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон, который также написал каллиграфическим почерком логотип, который используется до сих пор. Первые порции сиропа продавали в аптеке по 5 центов за стакан. Сначала сироп разбавляли простой водой, потом — газированной. В первый год продаж продукт был убыточным: Пембертон потратил на ингредиенты 70 долларов, а заработал около 50 долларов. В 1888 году Пембертон продал права на «Кока-Колу» предпринимателю Эйзе Кэндлеру. В 1892 году Кэндлер основал компанию The Coca-Cola Company, а 31 января 1893 года зарегистрировал одноименный товарный знак. Постепенно позиционирование «Кока-Колы» изменилось: из лекарства она превратилась в освежающий напиток.