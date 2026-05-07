В Саратове прошел межрегиональный турнир по киокушин «Кубок Гагарина»

В поединках приняли участие более 200 спортсменов из 10 регионов страны.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональный турнир по киокушин «Кубок Гагарина» прошел в Саратове с 2 по 4 мая. Участие саратовских атлетов в соревнованиях различного уровня соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном министерстве спорта.

Площадкой для состязаний стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», где собрались более 200 спортсменов из 10 регионов страны. Участники боролись за звание сильнейших, демонстрируя технику, силу духа и спортивный характер. Результаты среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, а также юниоров и юниорок доступны на сайте Федерации киокушин России.

«“Кубок Гагарина” — это не только яркие поединки и высокая конкуренция, но и важное событие для развития киокушин в нашем регионе», — подчеркнул министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.