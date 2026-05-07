Никитин: нижегородцы завоевали 27 наград в финале Всероссийской олимпиады школьников

Нижегородские школьники завоевали 27 наград в финале Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ; 12+). Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Так, 68 человек из региона приняло участие в заключительном этапе олимпиады. Среди 27-ми наград, которые завоевала нижегородская делегация, были одержаны 4 победы и заняты 23 призовых места.
По словам главы региона, участники из Нижегородской области вышли в финал олимпиады по 23-м дисциплинам из 24-х возможных.
«Самый впечатляющий прирост числа финалистов от региона — по предмету “Информатика”. До заключительного этапа главного интеллектуального состязания страны по этой дисциплине дошло втрое больше участников от Нижегородской области по сравнению с прошлым годом: из 12 финалистов призерами стали шесть нижегородцев. В “копилке” региона теперь есть и абсолютное первенство по экономике. Победителем стал учащийся лицея № 3 из Сарова! Порадовали также ребята из Сосновской школы № 1, сразу три призера по “ОБЗР”», — рассказал Глеб Никитин.
Как он отметил, высокие результаты Всероссийской олимпиады школьников становятся возможными благодаря системному развитию олимпиадного движения в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также созданию дополнительных образовательных возможностей в рамках Народной программы «Единой России».
