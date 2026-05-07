Никитин: нижегородцы завоевали 27 наград в финале Всероссийской олимпиады школьников

68 человек из региона приняло участие в заключительном этапе олимпиады.

Источник: Время

Нижегородские школьники завоевали 27 наград в финале Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ; 12+). Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, 68 человек из региона приняло участие в заключительном этапе олимпиады. Среди 27-ми наград, которые завоевала нижегородская делегация, были одержаны 4 победы и заняты 23 призовых места.

По словам главы региона, участники из Нижегородской области вышли в финал олимпиады по 23-м дисциплинам из 24-х возможных.

«Самый впечатляющий прирост числа финалистов от региона — по предмету “Информатика”. До заключительного этапа главного интеллектуального состязания страны по этой дисциплине дошло втрое больше участников от Нижегородской области по сравнению с прошлым годом: из 12 финалистов призерами стали шесть нижегородцев. В “копилке” региона теперь есть и абсолютное первенство по экономике. Победителем стал учащийся лицея № 3 из Сарова! Порадовали также ребята из Сосновской школы № 1, сразу три призера по “ОБЗР”», — рассказал Глеб Никитин.

Как он отметил, высокие результаты Всероссийской олимпиады школьников становятся возможными благодаря системному развитию олимпиадного движения в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а также созданию дополнительных образовательных возможностей в рамках Народной программы «Единой России».

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники представили регион на Всероссийском конкурсе «Кибердром» (12+).

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
