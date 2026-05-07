Готовящийся к 100-летию ветеран рассказал о секрете долголетия

— Все эти эпизоды стоят в памяти как живые. Помню дядю Митю Мухина, пожилого педагога, который учил меня в снайперской школе и относился тепло, по-отечески. Даже обращался ко мне так: «Не торопись, сынок». Он мне многое подсказал. Было трудно, да. В некоторых ситуациях я не знал, что делать. Но жизнь всему научила. Сейчас я уже точно знаю, как надо (смеется — Прим.) Было ли страшно? Конечно! Если говорить не про военные, а про спортивные события в жизни, то вспоминаю, как я участвовал в соревнованиях по борьбе и перед схваткой переживал. Как лучше подойти? С чего начать? Как сделать — так или эдак? А потом все улетучивалось. Недоверие уплывало, а вера в себя, напротив, укреплялась.