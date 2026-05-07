В Центробанке заявили о недостаточных темпах увольнения сотрудников в России

Российские компании недостаточно активно увольняют сотрудников, что приводит к неэффективному распределению рабочей силы. Темпы замены кадров раскритиковали в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка.
В регуляторе отметили, что компании не спешат сокращать штат, несмотря на снижение спроса, из-за чего рынок труда плохо адаптируется к замедлению экономики. Бизнес опасается, что в условиях нехватки кадров восстановить численность будет сложно, поэтому он несет затраты на удержание сотрудников. В результате адаптация к замедлению экономики происходит за счет замедления роста зарплат и премий.
Кроме того, компании пытаются справиться с текущей ситуацией на рынке, увеличивая долю неполной занятости — переводя часть сотрудников на простой или неполный рабочий день. Это замедляет и делает неравномерным возвращение экономики к сбалансированному состоянию, а реакция занятости и безработицы на экономическое замедление остается более запоздалой по сравнению с предыдущими циклами, говорится в документе.
В конце апреля глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что такого острого дефицита рабочей силы, как сейчас, никогда не наблюдалось в истории современной России.