Тамбовские дорожники заявили требования на 1,5 млрд в рамках банкротного иска

Иск о банкротстве ДСУ-2 от индивидуального предпринимателя Галины Туралиной на 3,4 млн руб. поступил в суд в конце апреля. Основанием стала задолженность по договору субподряда на ремонт региональных дорог в Липецкой области, взысканная судом в феврале 2026 года. Заявление истца оставлено без движения до 20 мая так как гражданское дело по взысканию обозначенной задолженности не вступило в силу, а также истец не уведомил ответчика законным способом.