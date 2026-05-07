Краевое Минсвязи опубликовало полный «Белый список» онлайн-ресурсов Прикамья

Сайты и сервисы доступны в период ограничения мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры РФ сформировало «Белый список» из более 500 самых важных и популярных сайтов и сервисов. Социально значимые онлайн-ресурсы остаются доступны в период ограничений мобильного интернета.

«Белый список» вошли несколько интернет-ресурсов Пермского края. Их полный перечень опубликовали краевое министерство информационного развития и связи.

В «Белый список» Прикамья вошли: Транспортная карта Пермского края (ЕСОП), Электронная пермская образовательная система (ЭПОС), Сервис и Мобильное приложение «К врачу», Портал и Мобильное приложение «Управляем вместе», Сайт губернатора и Правительства Пермского края, Сайты региональных министерств, Инвестиционный портал Пермского края, Туристический портал Пермского края, Интернет-приемная Пермского края, Портал финансовой грамотности, Социальный калькулятор, Пермская электронная библиотека.

В число новостных агентств и изданий вошла «Комсомольская правда», государственных ресурсов — Портал «Госуслуги», Сайты Правительства и Администрации президента РФ, МЧС и МВД России.

«Решение о внесении каждого ресурса в “Белый список” принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности», — дополнили в краевом Минцифры.

В Прикамье доступны более 1,4 тыс. точек беспроводных локальных сетей. Их можно найти на карте портала «Управляем вместе» в разделе «Узнавай о Пермском крае» (подраздел «Открытые данные») и в чат-боте.

