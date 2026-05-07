В Ростове-на-Дону пройдет винная ярмарка

Федеральный эногастрономический проект «Винная ярмарка России» пройдет с 22 по 24 мая в Ростове-на-Дону при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Площадкой для проведения мероприятия станет парк имени Октябрьской революции. На ярмарке представят вина со всей страны — от традиционных южных регионов до территорий, которые редко ассоциируются с виноделием. Чтобы гости могли не только увидеть ассортимент, но и лучше разобраться в российских винах, ярмарка пройдет в формате большого фестиваля под открытым небом. В программе — дегустации, продажа фермерских продуктов, мастер‑классы и лекции экспертов о том, как выбирать качественное вино.
Кроме того, посетители смогут пообщаться с производителями и познакомиться с продукцией, которую не всегда встретишь в обычной рознице. Проект объединяет винодельни, фермерские хозяйства и ремесленников, создавая площадку для прямого диалога и продвижения отечественной продукции.
«Наша задача — сформировать устойчивый федеральный формат, который будет способствовать развитию внутреннего туризма и укреплению брендов российских территорий через их гастрономическую идентичность», — сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
