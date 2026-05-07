Организатор схемы по обналичиванию 555 млн рублей пойдёт под суд

Следственное управление СК России по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района — его обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ по Калининградской области и регионального управления УЭБ и ПК МВД.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год мужчина действовал в составе организованной группы из 11 человек. Они создали около сотни номинальных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыв на их имя несколько сотен банковских счетов.
Фигуранты нашли не менее десяти предпринимателей, которым требовалось обналичить деньги. Клиенты переводили средства на расчёты подконтрольных фирм, а обвиняемые проводили между ними фиктивные финансово-хозяйственные операции (с липовыми договорами, накладными и актами). В итоге деньги обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.
Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей. Сам обвиняемый получил в качестве вознаграждения более 64 миллионов рублей.
Фигурант признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил остальных участников группы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Расследование в отношении других десяти членов организованной группы продолжается. Им грозит до семи лет лишения свободы (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.