Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деревне Соболево Новгородской области заложили «Сад памяти»

Участники акции высадили 30 молодых деревьев в честь погибших героев войны.

Международная акция «Сад памяти» состоялась в деревне Соболево Новгородской области. Мероприятие провели в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Старорусского муниципального округа.

К акции присоединились местные жители и волонтеры из Старой Руссы. В память о павших героях Великой Отечественной войны участники заложили яблоневый сад, укоренив 30 молодых деревьев.

Инициативу сопровождала акция «Бессмертный полк»: участники пришли с портретами своих героев. На пяти из высаженных яблонь установили таблички с именами бойцов, личности которых удалось установить в ходе поисковых работ в Старорусском округе.

«Сад памяти — это не просто высадка деревьев. Каждое дерево здесь — это живой поклон тем, кто отдал жизнь за нашу Родину. Очень приятно видеть здесь и людей старшего поколения, и молодежь — это еще раз подчеркивает то, что мы едины», — отметил временно исполняющий полномочия главы Старорусского округа Андрей Муромцев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.