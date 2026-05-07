В деревне Соболево Новгородской области заложили «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» состоялась в деревне Соболево Новгородской области. Мероприятие провели в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Старорусского муниципального округа.
К акции присоединились местные жители и волонтеры из Старой Руссы. В память о павших героях Великой Отечественной войны участники заложили яблоневый сад, укоренив 30 молодых деревьев.
Инициативу сопровождала акция «Бессмертный полк»: участники пришли с портретами своих героев. На пяти из высаженных яблонь установили таблички с именами бойцов, личности которых удалось установить в ходе поисковых работ в Старорусском округе.
«Сад памяти — это не просто высадка деревьев. Каждое дерево здесь — это живой поклон тем, кто отдал жизнь за нашу Родину. Очень приятно видеть здесь и людей старшего поколения, и молодежь — это еще раз подчеркивает то, что мы едины», — отметил временно исполняющий полномочия главы Старорусского округа Андрей Муромцев.
