Айза и жена Паши Техника поскандалили из-за «радости от смерти наркомана»

Блогерша Айза Ай (бывшая жена Гуфа) и Ева Карицкая (вдова Паши Техника) поскандалили из-за слов Айзы о «радости от смерти наркоманов».
Бывшая жена Гуфа заявила в YouTube-шоу «Без купюр», что тяжело пережила смерть Техника, но когда его последняя возлюбленная Кристина Лекси заплакала, Айза попыталась утешить её словами: «Он умер, и это хорошо. Я вот, когда умирают наркоманы, я нет слов как радуюсь!».
Вдова рэпера Ева Карицкая пришла в ярость и набросилась на Айзу с обвинениями. Она также напомнила, что та сама состояла в близких отношениях с человеком, употребляющим запрещенные вещества.
«Интересно, Айза будет радоваться, когда умрет Гуф? Она же рада, когда наркоманы умирают. Айза, днище», — написала Карицкая.
Паша Техник скончался после 10 дней комы в Таиланде в 2025 году. Ему было 40 лет.