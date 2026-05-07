Около 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининград в 2025 году

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 7 мая — РИА Новости. Примерно 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининградскую область в 2025 году, несмотря на ограничения недружественных соседей, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

В четверг губернатор Алексей Беспрозванных встретился с участниками Медиашколы для иностранных блогеров дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в сентябре в Екатеринбурге.

«Регион за прошлый посетило около двух с половиной миллионов человек. И если говорить об иностранных туристах, то несмотря на те ограничения, которые сегодня недружественные наши соседи стараются принять — за прошлый год, по статистике, порядка 160 тысяч иностранных туристов посетило Калининградскую область», — сказал Беспрозванных отвечая на вопрос блогера из Бельгии о популярности региона у иностранных туристов.

Он отметил, что у Калининградской области высокий туристический потенциал — здесь есть что посмотреть. А многие туристы из соседних стран теперь приезжают просто погулять по улицам, паркам и магазинам.

«Мы планируем развить инфраструктуру аэропортовую, мы планируем развить новые туристические маршруты с классического побережья на восток нашего региона. Там очень много можно всего посмотреть», — добавил Беспрозванных.

С 5 по 8 мая в Калининградской области проходит Медиашкола для иностранных блогеров дирекции Всемирного фестиваля молодежи и центра развития молодежных медиа «Шум». Участниками стали около 50 блогеров из разных стран мира: Абхазии, Армении, Бельгии, Боливии, Великобритании, Индии, Индонезии, Мадагаскара и других. Общий охват их аудитории превышает 34 миллионов человек.

