Около 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининград в 2025 году

«Регион за прошлый посетило около двух с половиной миллионов человек. И если говорить об иностранных туристах, то несмотря на те ограничения, которые сегодня недружественные наши соседи стараются принять — за прошлый год, по статистике, порядка 160 тысяч иностранных туристов посетило Калининградскую область», — сказал Беспрозванных отвечая на вопрос блогера из Бельгии о популярности региона у иностранных туристов.