Таинственная «Радиостанция Судного дня» впервые за три дня вышла в эфир со словом «рифмоплет». Информацию предоставил Telegram-канал «УВБ-76 логи», созданный для публикации такого рода сообщений.
«НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163», — говорится в сообщении.
Как и всегда, слово сопровождалось загадочными буквами и цифрами. Стоит отметить, что радиостанция вышла в эфир впервые с 4 мая.
Отметим, что данное сообщение появилось в эфире спустя несколько минут после очередного заявления главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он вновь попытался выступить с угрозами о возможном срыве Дня Победы.
В свою очередь в Минобороны РФ призвали Киев последовать объявленному перемирию и предупредили о последствиях. В военном ведомстве напомнили, что ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве.