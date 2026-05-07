До конца года на Дону заработает интеллектуальная транспортная система

Правительство Ростовской области сообщает, что подготовка к полноценному запуску интеллектуальной транспортной системы (ИТС) выходит на завершающую стадию. Ввод платформы в промышленную эксплуатацию запланирован до конца текущего года.

В настоящий момент приоритетной задачей является подключение всех компонентов ИТС к централизованным сетям электроснабжения и волоконно‑оптическим линиям связи.

Ключевая особенность системы — адаптивное управление дорожным движением в режиме реального времени. ИТС будет анализировать текущую загруженность магистралей и динамически корректировать работу светофоров. Ожидается, что внедрение таких алгоритмов позволит сократить время поездок для автомобилистов и существенно снизить количество пробок в городах региона.

Дополнительно отмечается, что установка специальных датчиков на светофорных объектах в Ростове‑на‑Дону обеспечит более точную настройку режимов регулирования транспортных потоков.