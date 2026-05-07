Прокуратура утвердила обвинение организатору схемы обналичивания 555 млн рублей в Калининградской области

Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый через подконтрольные ему фирмы обналичивал деньги для предпринимателей, минуя кредитные организации. Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей. Свой доход фигурант получал в виде процента от суммы — всего он заработал на этой схеме более 64 миллионов рублей.
Расследование в отношении других членов организованной преступной группы (всего их, по данным ранее опубликованной информации, 11) продолжается. Сам обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил соучастников. Его дело рассмотрят в суде.