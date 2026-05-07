Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура утвердила обвинение организатору схемы обналичивания 555 млн рублей в Калининградской области

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района.

Источник: KaliningradToday

Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемый через подконтрольные ему фирмы обналичивал деньги для предпринимателей, минуя кредитные организации. Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила 555 миллионов рублей. Свой доход фигурант получал в виде процента от суммы — всего он заработал на этой схеме более 64 миллионов рублей.

Расследование в отношении других членов организованной преступной группы (всего их, по данным ранее опубликованной информации, 11) продолжается. Сам обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил соучастников. Его дело рассмотрят в суде.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше