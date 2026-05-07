Сибиряк запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке

Новосибирский режиссер Станислав Шуберт запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке, вдохновившись сериалом «Очень странные дела». Об этом в четверг, 7 мая, сообщил Mash Siberia.
— Шуберт зимовал в Баренцбурге — поселке на архипелаге Шпицберген. Там он и решил открыть станцию. Во-первых, сам увлекается радио, во-вторых, вдохновился последним сезоном «Очень странных дел», — говорится в публикации.
С запуском радио помогла местная угольная компания — она предоставила помещение и отремонтировала его. В свою очередь мужчина нашел оборудование, обклеил студию подложками от яиц и вышел в эфир.
На данный момент на станции работают два сотрудника — добровольцы. Они рассказывают о погоде, предупреждают о белых медведях и приближении норвежских полицейских к поселку, а также делают юмористический обзор новостей по вечерам. Сейчас радио доступно только местным жителям, но Шуберт планирует расширять географию вещания, передает Telegram-канал.
