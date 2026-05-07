«Увидела отца»: актриса Иванова рассказала, почему выбрала мужа на 24 года старше

Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев женаты уже более десяти лет, воспитывают двух общих дочерей. У режиссера есть дети от предыдущих браков.
Иванова в интервью Светлане Бондарчук рассказала о недостатке отцовского внимания в детстве, по ее словам, именно это повлияло на ее выбор спутника жизни.
«Джаник тебя намного старше. Мне кажется, что в этом мужчине ты, помимо любви и страсти, может быть, увидела отца…» — рассказала актриса в интервью Бондарчук.
Она отметила, что на момент знакомства с будущим супругом у нее не было близких друзей. Именно поэтому Джаник для нее стал не только возлюбленным, но и другом и даже отцом.
«Я больше тебе скажу, у меня на момент встречи с Джаником даже очень близких друзей не было. Поэтому он в каком-то смысле стал для меня вообще всем на свете: другом, любовником, мужем, папой», — откровенно признала актриса.
