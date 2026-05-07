В Сочи состоялась акция «Сад памяти»

В 2026 году акция проводится уже в седьмой раз. Очередное мероприятие состоялось в парке «Ривьера», где высадили два новых дерева — ивы извилистые — в память о тех, кто не вернулся с войны. К посадке присоединились ученики авторской школы «Ступеньки» и волонтеры. В 2025 году в парке 50 лет Победы высадили 11 саженцев гинкго билоба (это редкое дерево с узнаваемыми веерными листьями) в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.