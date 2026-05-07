В Сочи состоялась акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» прошла в Сочи по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации города.
В 2026 году акция проводится уже в седьмой раз. Очередное мероприятие состоялось в парке «Ривьера», где высадили два новых дерева — ивы извилистые — в память о тех, кто не вернулся с войны. К посадке присоединились ученики авторской школы «Ступеньки» и волонтеры. В 2025 году в парке 50 лет Победы высадили 11 саженцев гинкго билоба (это редкое дерево с узнаваемыми веерными листьями) в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Акция «Сад памяти» направлена на ежегодную высадку более 27 млн деревьев по всей стране в память о каждом погибшем защитнике Отечества. Присоединиться к акции может любой желающий: площадки для высадки отмечены на интерактивной карте на официальном сайте проекта. Там же можно выбрать удобную локацию и зарегистрироваться. Инвентарь и посадочный материал участникам выдают на месте.
«В Сочи деревья будут высаживаться по нескольким адресам. Всего подготовлено более 250 саженцев: пальма китайская веерная, дерен цветущий, кипарис, лагерстремия, магнолия кобус, сосна, церцис, бирючина, гривеллея розмаринолистная, калина, можжевельник и форзиция. Все растения выращены в местных питомниках и прошли обработку от вредителей и болезней», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Никончук.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.