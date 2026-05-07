FT: Норвегия боится остаться без трески из-за отказа от сотрудничества с Россией

Норвегия боится остаться без трески из-за потенциального отказа от сотрудничества с Россией в сфере рыболовства. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).
В материале говорится, что сотрудничество России и Норвегии в данной сфере Евросоюз воспринимает как якобы угрозу для безопасности объединения.
Комиссар ЕС по по рыболовству Костас Кадис призвал сократить соглашение между странами, в рамках которого стороны ведут круглогодичное взаимодействие между береговой охраной, океанологами и представителями рыболовной промышленности. Однако жителей Норвегии испугали последствия такого решения, которые могут сказаться на значительном сокращении поставок рыбы.
Ранее KP.RU сообщал, что между Россией и Норвегией уже возникал серьезный кризис в сфере рыболовства. Причиной стало введение санкций против российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».