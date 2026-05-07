Форварды Муханов и Свищёв остаются в «Торпедо» еще на два года

Для 20-летнего Кирилла Свищёва Нижний Новгород уже стал по-настоящему родным. Форвард провел в системе «Торпедо» три сезона, а именно здесь дебютировал в КХЛ. В прошедшем чемпионате он сыграл 30 матчей за основную команду и набрал пять очков — забросил три шайбы и отдал две передачи. Также хоккеист выступал за «Торпедо-Горький» в ВХЛ и молодежную «Чайку», где регулярно показывал результат.