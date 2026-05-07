Два нижегородских ветерана отправились на Парад Победы в Москву

Вазгену Оганесяну — 100 лет. Он родом из Армении. В 1944 году был призван в армию. Сначала служил сапером, затем был направлен в пограничные войска. Его уволили в 1945 году по болезни. После войны вернулся в Армению. В 1998 году переехал в Нижний Новгород к дочери.