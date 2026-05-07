Два нижегородских ветерана отправились на Парад Победы в Москву

Они посетят Парад Победы во второй раз.

Двое нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны отправились в Москву 7 мая. Они примут участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Приглашение получили Василий Яковлевич Курицын и Вазген Григорьевич Оганесян. Они посетят Парад Победы во второй раз.

Василию Курицыну — 102 года. Он родился Ардатовском районе Горьковской области. Его призвали в армию в 1943 году. В следующем году его стрелковый полк вошел в состав 2-го Украинского фронта. В составе своего взвода прошел Венгрию, Румынию, Австрию, Чехословакию. Победу встречал в чешском городе Пельгржимов.

Вазгену Оганесяну — 100 лет. Он родом из Армении. В 1944 году был призван в армию. Сначала служил сапером, затем был направлен в пограничные войска. Его уволили в 1945 году по болезни. После войны вернулся в Армению. В 1998 году переехал в Нижний Новгород к дочери.

Ранее нижегородцам рассказали, какие мероприятия будут в городе 9 мая.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше