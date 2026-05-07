Синоптик рассказала, придут ли «черемуховые» холода к 9 Мая в Москву

Метеоролог Позднякова: в Москву и область придет похолодание перед 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

В Московский регион после почти летнего тепла придет заметное похолодание. Температура опустится ниже нормы. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Поздняков рассказала о погоде к 9 Мая. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Мы будем в более холодном воздухе, поэтому уже 8-го числа температура понизится и будет максимально в пределах +14…+16 градусов. В последующие дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков», — уточнила специалист.

Ночами температура в Москве и области будет держаться в районе +5…+10 градусов, днем — около +10…+15. Это примерно на 1,5−2 градуса ниже климатической нормы для начала мая. Существенных осадков не прогнозируется, но солнца станет меньше.

Синоптик также отметила, что термин «черемуховое похолодание» не научный, а народный. Он появился из-за того, что период цветения черемухи часто совпадает с кратким возвратом холодов, хотя прямой связи между растением и температурой нет.

Ранее россиянам рассказали, как комфортно провести 9 мая без мобильного интернета. СМС и «белый список» сайтов будут недоступны. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений.