Синоптик рассказала, придут ли «черемуховые» холода к 9 Мая в Москву

В Московский регион после почти летнего тепла придет заметное похолодание. Температура опустится ниже нормы. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Поздняков рассказала о погоде к 9 Мая. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Мы будем в более холодном воздухе, поэтому уже 8-го числа температура понизится и будет максимально в пределах +14…+16 градусов. В последующие дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков», — уточнила специалист.
Ночами температура в Москве и области будет держаться в районе +5…+10 градусов, днем — около +10…+15. Это примерно на 1,5−2 градуса ниже климатической нормы для начала мая. Существенных осадков не прогнозируется, но солнца станет меньше.
Синоптик также отметила, что термин «черемуховое похолодание» не научный, а народный. Он появился из-за того, что период цветения черемухи часто совпадает с кратким возвратом холодов, хотя прямой связи между растением и температурой нет.
