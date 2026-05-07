Из Германии неожиданно назначили автобус до Калининграда

Дополнительный рейс автобуса из Германии в Калининград неожиданно назначен на пятницу, 10 июля 2026 года. Автобус № 904 стартует из Бремерхафена. Об этом сообщает «Русский запад». По пути будут остановки в Берлине, Магдебурге, Ганновере и Гамбурге.
«Причина назначения допрейса не называется. Недостатка в предложениях для пассажиров вроде бы нет», — отмечается в публикации.
Из Калининграда в Германию можно добраться на семи автобусных маршрутах за 10,9 тысяч рублей в одну сторону. Однако, пассажиры с российским паспортом не могут воспользоваться предложением.
Ранее KP.RU сообщил, что страны ЕС вводят ограничения и закрывают границы с Россией. При этом именно Европа выступает инициатором сложностей в перемещении граждан. В частности, в Финляндии раскритиковали решение властей закрыть границы с Россией.