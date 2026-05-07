Из Германии неожиданно назначили автобус до Калининграда

Дополнительный рейс автобуса из Германии в Калининград неожиданно назначен на пятницу, 10 июля 2026 года. Автобус № 904 стартует из Бремерхафена. Об этом сообщает «Русский запад». По пути будут остановки в Берлине, Магдебурге, Ганновере и Гамбурге.