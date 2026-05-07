Сельхозпроизводители Башкирии отправили за рубеж почти 1,7 тыс. тонн семян

Почти 1,7 тыс. тонн семян зерновых и кормовых культур отправили за рубеж из Республики Башкортостан с начала 2026 года при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Отмечается, что это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего специалисты проконтролировали 89 партий семенного материала: вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии и ячменя. Грузы отправили в Республику Беларусь, Казахстан, Киргизию и другие страны.
Перед отгрузкой из каждой партии отобрали образцы и провели полный комплекс лабораторных исследований и испытаний. Карантинных организмов не обнаружено, продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортеров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.