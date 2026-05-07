На 60% выросло в Нижегородской области производство сливочного масла

Производство продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях Нижегородской области по итогам первого квартала выросло на 2,5%, напитков — на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в нижегородском минсельхозе.

По данным министерства, наибольший рост производства у сливочного масла: более чем на 60% (2,9 тыс. т). Почти на 24% — до 2,9 тыс. т — выросло производство сыров. Мяса и субпродуктов из домашней птицы произвели на 13% больше — почти 20 тыс. т.

Всего за первый квартал отраслевые предприятия произвели и отгрузили продукции на общую сумму 57,5 млрд руб. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 4,7%.