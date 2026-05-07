Отмыли от крови под иконы: пронзительная выставка открылась в "Ленкоме Марка Захарова"

Театр "Ленком Марка Захарова" представил выставку православных образов, приуроченную ко Дню Победы. Неожиданно в ней все: иконы в фойе театра, да еще и такой странной формы! Все дело в том, что вместо иконной доски основой стали бронелисты со следами от пуль,. Еще недавно эти бронелисты спасали жизнь своим обладателям, нашим бравым бойцам на СВО. Авторы икон — студенты Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки и МГАХИ им. В. И. Сурикова. По словам Софьи Арустамовой-Андрияки, и.о. ректора Академии С. Андрияки, студентам пришлось реставрировать необычные основы для икон, в том числе и смывать с них кровь, чтобы создать свои работы. Работы, вызывающие слезы и первые зрители важной и знаковой выставки — в нашем фоторепортаже.